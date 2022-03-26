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Оккупанты развернули подразделения росгвардии для подавления протестов жителей Херсона, Геническа, Бердянска и Мариуполя

26 марта 2022, 09:35

Оккупанты развернули подразделения росгвардии для подавления протестов жителей Херсона, Геническа, Бердянска и Мариуполя

По состоянию на 26 марта, ситуация на фронте остается стабильной. Россияне готовятся подавлять протесты жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВС Украины.

«Враг осуществил развертывание практически всех подразделений росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя. Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления», — говорится в сообщении.

Украинские военные такую ситуацию связывают с неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.

«На отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Безуспешно», — отметили в Генштабе.

В информации подчеркивается, что с учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил РФ и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается в России 1 апреля этого года, может стать проблемной.

«К тому же, просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом», — отметили в Генштабе.

В сообщении говорится, что группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонных рубежей.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.

«Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов», — добавили в Генштабе.

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