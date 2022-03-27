Зеленский: Мы готовы обменивать пленных по принципу «всех на всех»

Украина готова обменивать российских военнопленных на украинских военных еще до завершения боевых действий, заявил президент Владимир Зеленский.



«Составляются списки. Наши военные, я знаю, составляли списки. Все, кто находится (в плену – ред.), – эти списки есть, данные есть. Я не знаю, всех ли они интересуют. Политиков, я думаю, они не очень-то интересуют. Я просто не уверен, что российской стороне нужны эти списки», – сказал Зеленский в интервью российским журналистам.



Президент отметил, что выступает за то, чтобы проводить обмены военнопленными, не дожидаясь окончания войны.



«Необязательно действовать по каким-то общепринятым канонам: мол, дождемся конца войны, нужно ли, чтобы еще набрать там... Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех, сегодня есть столько-то – давайте обменяем на столько-то. Не меряйтесь: 10 на 10, 11 на 11», – добавил он.

Зеленский отметил, что Украина не хочет оставлять на своей территории трупы российских солдат, а хочет передавать их родственникам погибших.



«Они сначала отказывались, потом какие-то мешки нам предлагали... Вы знаете, даже когда пес или кошка умирает, так не поступают. Это пакеты для мусора. Я не понимаю, что думают люди, что думают родители этих детей», – сказал он.



Зеленский подчеркнул, что для него как для президента воюющей страны, такое отношение неприемлемо даже в отношении солдат враждебного государства.