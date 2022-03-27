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Зеленский предлагал украинским военным покинуть Мариуполь, но те отказались

27 марта 2022, 23:24

Зеленский предлагал украинским военным покинуть Мариуполь, но те отказались

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военно-политическое руководство предлагало военнослужащим, защищающим Мариуполь, покинуть город, но те отказались. Об этом он рассказал в интервью российским независимым медиа.

«Я разговаривал с этими ребятами... Я им тоже говорил, что все понимаю и что мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Сделайте.

Я им дал это право выбора. Они сказали, что не могут покинуть город: тут раненные люди. Мы, мол, не бросим раненых. Мало того, они сказали, что не бросят убитых», — сказал Зеленский.

Также он рассказал о ситуации в Мариуполе. Так, по его словам, на улицах валяются трупы российских солдат и гражданских. В город не пропускают гуманитарные украинские грузы. Кроме того, из захваченных районов людей незаконно вывозят в сторону России.

«По нашим данным, более двух тысяч детей вывезено, а значит украдено, потому что их точная локация неизвестна. Они вывозятся как с родителями, так и без. В общем, это катастрофа. Я не могу вам передать, как это вообще выглядит. Это страшно. Они держат их как души для обменного фонда», — сказал президент.

В этом же интервью Владимир Зеленский озвучил главные пункты переговорного процесса с Кремлем. Он отметил, что изначально Россия в лице президента Владимира Путина ультимативно требовала от Украины нейтральный статус, однако затем появились другие требования

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