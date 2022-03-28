Генштаб ВСУ предупреждает о возможном ракетном ударе Черноморским флотом РФ

Российская Федерация вывела часть кораблей черноморского флота в закрытый район. Есть угроза ракетного удара по территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Корабельный состав черноморского флота РФ выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зонах. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель командующего российским Черноморским флотом капитан 1-го ранга Андрей Палий убит в ходе боев под Мариуполем.