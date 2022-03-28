В Харькове разрушено почти 1200 многоэтажек

В результате военных действий в Харькове разрушено 1410 объектов инфраструктуры, большая часть которых — многоэтажные жилые дома. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.



Так, с начала войны разрушено 1177 жилых многоэтажных домов, также от обстрелов пострадали 53 детсада, 69 школ и 15 больниц. Людей переселяют в школы, детские сады, бомбоубежища, подвальные помещения, на станции метро.



Мэр Харькова выразил благодарность волонтерам, кто развозят гуманитарную помощь, полиции, которая ездит и развозит помощь в районы «нулевок», где не прекращаются обстрелы. «Город очень сплочен. Мы — волонтеры, медики, спасатели, полиция, военные и бойцы теробороны — делаем одно общее дело», — сказал Терехов.