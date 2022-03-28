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Мэр Балаклеи пошел на сотрудничество с оккупантами

28 марта 2022, 23:39

Мэр Балаклеи пошел на сотрудничество с оккупантами

Городской голова Балаклеи Харьковской области Иван Столбовой согласился сотрудничать с российскими оккупантами после того, как те его похитили. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Глава Балаклейской территориальной громады Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям громады. Он изменил интересам страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает наши города», — написал Синегубов в Телеграм.

25 марта Столбовой привез в Балаклею гуманитарную помощь, после чего перестал выходить на связь.

Ранее Верховная Рада усилила уголовную ответственность за государственную измену. Отныне это преступление карается наказанием от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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