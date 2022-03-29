Украина ближайшие две недели будет продолжать переговоры с Россией

Ближайшие две недели украинская делегация будет продолжать переговоры с Россией. Об этом по итогам переговоров с РФ в Стамбуле заявил член делегации, глава юридической группы Александр Чалый, передает УНН.



«Мы ближайшие 2 недели будем продолжать переговоры с Российской федерацией, но мы уже начали консультации со всеми странами-гарантами. Я думаю, что через две недели уже будет возможность пригласить страны-гаранты к участию в двусторонних переговорах. К этому времени должно состояться согласование наиболее принципиальных разногласий на высшем политическом уровне», - сказал Чалый.



По его словам, если на высшем политическом уровне будут найдены окончательные политические договоренности, тогда будет готовиться многосторонняя конференция, в которой примут участие высшие должностные лица стран-гарантов и будет подписан этот двусторонний договор.



Сегодня в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и РФ.



Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что Украина выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности, который будет включать в себя статью, аналогичную статье 5 Устава НАТО.