Украина предлагает подписать международный договор о гарантиях безопасности

Украина выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности, который будет включать в себя статью, аналогичную статье 5 Устава НАТО. Об этом на брифинге по итогам переговоров с российской делегацией в Стамбуле сообщил член украинской делегации Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будут подписывать все гаранты безопасности, который будут ратифицировать, чтобы не повторять ошибку, которая была когда-то в Будапештском меморандуме. Это оказалась просто бумажка, а мы научены сейчас уже очень-очень болезненно. Мы хотим, чтобы это был работающий международный механизм конкретных гарантий безопасности для Украины», - заявил Арахамия.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь сообщил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме.



«Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей схеме: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, по тому, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Это ключевое. То есть, мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас», - сказал он.



По его словам, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя.



Он добавил, что вопрос относительно территорий ОРДЛО будет обсуждаться в рамках переговоров между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.