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В зоне ООС будет достаточно больно: Арестович рассказал об изменении целей Путина в Украине

30 марта 2022, 17:58

В зоне ООС будет достаточно больно: Арестович рассказал об изменении целей Путина в Украине

Ситуация спустя месяц после российского вторжения показывает, что планы Кремля в Украине полностью провалились. Но в ближайшее время будет очень напряженно на Донбассе. Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью DW.

«Недавно было официальное сообщение Минобороны РФ, что они "меняют цели операции" в Украине и сейчас будут сосредотачиваться на "полном освобождении Донбасса", то есть попытке расширения так называемых "ДНР" и "ЛНР" в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей. Вспомните, в начале военной кампании в Украине они декларировали "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Изменение их целей показывает, что планы Кремля полностью провалились», — сказал Арестович.

По его словам, еще один признак того, что Россия провалилась, — то, что на второй день «операции» оккупанты попросили о переговорах.

«Это беспрецедентный случай в мировой военной истории, потому что не было такого, чтобы нападающая сторона на второй день просила о переговорах. Это значит, что сначала у них все пошло не так. Сейчас ни один из российских военных или политиков не может сказать Путину, что все провалилось и нужно делать по-другому. Под давлением обстоятельств и реальной информации, которая поступает из Украины, они это поняли и официально изменили цель операции. В общем, это значит для РФ оперативное поражение», — констатировал советник Офиса президента.

Он отметил, что сейчас оккупанты сосредоточат усилия на зоне Операции объединенных сил (ООС) и на удержании юга Украины, в частности, Херсона, — о наступлении там уже речь не идет.

«Отмечу, что сначала российские войска наступали сразу на семи-восьми оперативных направлениях, сейчас осталось два. Наши силы уже освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской. Оттуда уже выходят русские колонны. Это для них провал... Больно возможно будет в зоне ООС. Они концентрируют там все силы, которые сейчас выводятся с севера Украины. Там непростая ситуация», — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что пока основная российская группировка действует севернее Мариуполя, о том, чтобы деблокировать город, речь не идет.

«Наши войска не пройдут по степи 120 километров под ударами авиации из аннексированного Крыма и Ростовской области РФ. Ни одна установка ПВО, следующая в колонне, не сможет отразить массированную воздушную атаку. Мы просто похороним резервы, которые есть и могут туда выдвинуться. Командир полка "Азов" это отлично понимает. Он недавно заявил, что Мариуполь оттягивает силы противника. Это Мариуполь помогает Украине, и это правда. Если бы не Мариуполь, эти силы были бы брошены на другие участки фронта. С военной точки зрения деблокировать Мариуполь невозможно, оперативная обстановка пока не позволяет это сделать», — резюмировал Алексей Арестович.

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