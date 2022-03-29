Макрон не смог убедить Путина начать эвакуацию людей из Мариуполя

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог договориться с президентом РФ Владимиром Путиным об эвакуации из Мариуполя. Об этом сообщил представитель Елисейского дворца по результатам разговора, передает Le Figaro.



Условия для начала в ближайшие дни гуманитарной операции по оказанию помощи жителям Мариуполя, осажденного российской армией, на данном этапе не созданы, объявили в Елисейском центре.



Макрон представил эту операцию по эвакуации Путину, который сказал, что «подумает об этом», прежде чем дать ответ, добавил представитель Елисейского дворца.



Ранее сообщалось, что Макрон вместе с Турцией и Грецией хочет провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя, который находится в блокаде с начала марта.

Читайте также: Оккупанты насильно депортировали в РФ медперсонал и пациентов роддома в Мариуполе