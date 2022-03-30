Оккупанты принуждают мариупольцев подписываться под статусом пострадавших от действий ВСУ — советник мэра

Оккупанты принуждают мариупольцев, которых насильно вывозят на территорию РФ, подписать документы о признании жертвами действий украинских военных. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Поступила информация, что в пакете документов, которые должны подписать мариупольцы для перемещения на Россию, есть процессуальные документы о признании потерпевшим от действий ВСУ, Нац гвардии, Правого сектора (не шучу) по уголовному делу, которое расследуется в РФ с 2014 года», — написал он.



По информации чиновника, после подписания документа людям говорят о невозможности возвращения в Украину из-за якобы преследования именно за эту подпись.



Андрющенко отметил, что документы, подписанные под психологическим или иным давлением, не имеют никакой юридической силы.



На сегодня известно о более 20 тысяч мариупольцев, которых против своей воли вывезли на территорию России.