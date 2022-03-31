От Киева отходят не все российские войска, заявил глава Киевской ОВА

Россияне стянули на киевское направление очень мощную группировку, и сейчас частично отводят войска для возобновления их боеспособности. Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона.



По его словам, украинские военные заняли Ирпень, но Буча пока остается под контролем противника, там закрепилась росгвардия, и оттуда постоянно идет минометный обстрел, прежде всего, по логистическим трассам, откуда можно зайти в город.



«Потому все наши наработки по зачистке города, вывозу и раненых, и 200-х пока еще под угрозой. Тем более гражданских мы туда не заводим, потому что постоянные обстрелы, и это очень большая угроза для жизни всех, кто хочет зайти в Ирпень. После освобождения Бучи на 100% можно будет уже сказать, что Ирпень наш, и мы будем восстанавливать там нормальную жизнь», — сказал Павлюк.



Он добавил, что Ворзель и Гостомель еще пока под оккупацией, но ВСУ также спланировали свои действия и в том направлении. Кроме того, идет перегруппировка российских войск.



«Мы наблюдаем большую перегруппировку российских войск, очень большие колонны идут в сторону России, это колонны больше сотни машин каждая. За последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка находится на направлении Киева. Пока она была замаскирована, скрыта на соответствующих объектах, ее было не видно, а сейчас мы поняли, с какой силой столкнулись. Но эта сила достаточно таки утратила боеспособность. Много подразделений, особенно там, где мы берем пленных, подтверждают, что у них по некоторым подразделениям осталось по 20-23% личного состава. Потому большинство из них выводятся для возобновления боеспособности», — рассказал Павлюк.



Глава ОВА отметил, что под Киевом остается достаточно мощная группировка, которая сдерживает ВСУ и их контрнаступательные действия.



«Они идут постоянно, на всех направлениях успешные, очень много населенных пунктов освобождено, но говорить об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, что не будут вести огонь хотя бы минометные подразделения. И тогда все процедуры по зачистке и разминированию проведем, и люди смогут зайти в свои населенные пункты. Я надеюсь, что мы в ближайшее время также возобновим движение по трассе Киев-Житомир», — добавил Александр Павлюк.