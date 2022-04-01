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Оккупанты закрыли Мариуполь на 5-7 дней, жителей не выпускают — Денисова

01 апреля 2022, 17:56

Оккупанты закрыли Мариуполь на 5-7 дней, жителей не выпускают — Денисова

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над Мариуполем и объявили, что на несколько дней закроют город. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Со вчерашнего дня захватчики не пропускают из Мариуполя жителей. По словам очевидцев, они установили срок 5-7 дней, когда город будет оставаться закрытым», — написала Денисова в Facebook.

Она подчеркнула, что лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь является ничем иным, как геноцидом в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

«Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине», — отметила омбудсвумен.

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