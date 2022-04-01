В СНБО отрицают, что Украина имеет отношение к взрывам на нефтебазе Белгорода

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона опроверг заявления РФ о том, что Украина причастна к пожару на нефтебазе в Белгороде.



«Они говорят, что мы это сделали. По нашей информации, это не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ», — сказал он.



По его словам, это работа местных, которые начинают «кое-что понимать».



Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенную в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар.