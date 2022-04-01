Команда Красного Креста не смогла добраться до Мариуполя

Команда Международного Комитета Красного Креста (МККК), которая в пятницу отправилась в Мариуполь, чтобы способствовать безопасному выходу гражданского населения, не смогла попасть в город, передает «Интерфакс-Украина».



Сотрудники МККК были вынуждены вернуться в Запорожье после того, как обстоятельства и ситуация не позволили им двигаться дальше. Повторить попытку попасть в Мариуполь будут пробовать завтра.



«Сегодня команда МККК из девяти сотрудников на трех автомобилях не смогла добраться до Мариуполя, чтобы способствовать безопасному выходу горожан. В субботу они снова попытаются помочь с безопасным выходом гражданского населения Мариуполя», — отметили в организации.



В МККК подчеркнули, что для успешного проведения операции чрезвычайно важно, чтобы стороны соблюдали договоренности и обеспечивали реализацию необходимых условий и гарантий безопасности.



«Когда операция по безопасному выходу все же состоится, роль МККК как нейтрального посредника будет состоять в сопровождении колонны из Мариуполя в другой украинский город», — уточнили в организации.