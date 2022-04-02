Россияне ночью нанесли ракетные удары по Днепропетровщине

Ночью по Днепропетровской области российские оккупанты нанесли ракетные удары. Известно о двух раненых в результате обстрелов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены. В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили. Пострадавших нет», — написал Резниченко в телеграм.



Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город обстреляли из систем залпового огня.



«Ночью орки с дальнего расстояния провели обстрелы из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет», — отметил Вилкул.