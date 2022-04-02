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Оккупанты ракетами обстреляли железную дорогу на Днепропетровщине, взорвались вагоны

02 апреля 2022, 16:33

Оккупанты ракетами обстреляли железную дорогу на Днепропетровщине, взорвались вагоны

Российские захватчики нанесли ракетные удары по Павлоградскому району, повреждена железная дорога, движение поездов остановлено. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено», — уточнил глава ОВА.

По его словам, спасатели тушат пожар. По предварительной информации, погибших нет.

«Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание», — добавил Резниченко.

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