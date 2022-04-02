Из Бердянска и Луганской области сегодня эвакуировались более 4 тысяч человек

В субботу из Мариуполя и Бердянска в Запорожье доехали 1263 человека на собственном транспорте. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.



Большинство людей, которые смогли эвакуироваться — 765 человек — из Мариуполя, а также 498 жителей городов Бердянск, Мелитополь, Роды, Орехов и Васильевка. Также из Бердянска выехал конвой из 10 автобусов с более чем 300 мариупольцами.



В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 2 650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.



В целом в субботу эвакуировано 4 217 граждан.



В воскресенье продолжится эвакуация мариупольцев из Бердянска, часть автобусов будет пытаться доехать поближе к Мариуполю.