У Путина заявили, что продолжат добиваться целей «военной операции» в Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться, если из работы двух делегаций «вызреет конкретный письменный документ». Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



«Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда – тогда настанет черед такой встречи», – заявил Песков.



При этом он добавил, что «цели военной операции будут достигнуты в полном объеме».