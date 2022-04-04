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Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►

04 апреля 2022, 00:45

Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►

  • Под Изюмом сбит российский самолет. Летчик попал в плен.
  • Донецкая область под обстрелом. В Бахмуте погиб мирный житель.
  • Российские захватчики угрожают наступлением на Донбасс. Глава Донецкой области призывает людей выезжать.
  • Почти 40 тысяч жителей Мариуполя вывезены в ОРДО или в РФ.
  • В Мариуполе погиб литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс.
  • Луганщина в огне. Эвакуация местных жителей.
  • Российская армия обстреливает Северодонецк.
  • Трагедия в Буче. Реакция мирового сообщества.
  • В Донецке нет воды, но появился комитет по обороне.
  • Кремль «гипотетически» допускает встречу президента Зеленского и Путина.

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