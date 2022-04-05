В Мариуполе тонет обстрелянное военными РФ судно под флагом Доминиканы: есть раненый

В ходе ночного обстрела Мариуполя российской армией получило повреждение гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся возле одного из причалов в порту. Один член экипажа ранен. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



«Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые"», - говорится в сообщении.



Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.



Судно охвачено пламенем и постепенно уходит под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.