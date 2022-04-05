Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН и реформировать мировую систему безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе ООН и реформировать мировую систему безопасности. Об этом он заявил во время выступления в ООН 5 апреля.



Он подчеркнул, что Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой системы безопасности.



«Сейчас мы нуждаемся в решении от Совбеза для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по ее же агрессии, ее же войне, и тогда сделать все, чтобы возобновить мир, или покажут, как можно переформироваться и работать реально ради мира. А если ваш формат безальтерантивен — то дальше только самороспуск», — сказал Зеленский.



Президент выразил убежденность, что ООН может обойтись без самороспуска, но сегодня пришло время трансформировать мировую систему безопасности. Для этого Зеленский предложил созвать глобальную конференцию в мирном Киеве.



Глава государства отметил, что заложенные в Сан-Франциско цели не удалось достигнуть, и мировое сообщество должно сделать все, чтобы передать следующим поколениям эффективную ООН, которая сможет превентивно реагировать на вызовы и принуждать агрессоров к миру.



«Привилегий быть не может, все должны быть равными. Доминирующей должна стать сила мира, справедливости и безопасности. Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности», — добавил Зеленский.