Зеленский заявил, что ООН не работает эффективно как ключевая институция мира

Организация Объединенных Наций (ООН) не может эффективно работать, как ключевая институция, которая должна обеспечивать сохранение мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совбеза ООН.



Он напомнил о фактах зверства военных России в недавно освобожденной Буче под Киевом и сказал, что нет таких преступлений, которые бы не совершили там российские оккупанты.



«Они убивали всех, кто пытался служить своей стране, убивали женщин возле их домов, когда они пытались позвать кого-нибудь на помощь. Убивали взрослых, детей, пытались даже сжечь тела... Некоторых убили выстрелами в затылок после пыток, некоторых сбросили в колодцы, их убивали просто в домах, подрывали гранатами, давили танками. Просто ради жестокой утехи, резали горло, отрезали конечности, женщин насиловали и убивали на глазах у детей. Вытягивали и отрезали языки, когда не слышали то, что хотели услышать от пленных и тех, кого пытали. И это все сделано от имени страны, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН», — сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что «очевидно, что ключевая институция мира, которая должна обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать».



«Сейчас мир увидел, что сделали российские военные в Буче, пока удерживали город в оккупации, но миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах и районах нашей страны. География может быть разной, но жестокость одинаковая, преступления одинаковы, ответственность должна быть неминуемой», — отметил Зеленский.



Он перечислил факты военных преступлений России в Украине, которые являются самыми масштабными со времен Второй мировой войны.



Зеленский заявил, что Россия будет отрицать и пытаться оправдать свои преступления, утверждать, что фото и видео якобы постановочные.



«Мы имеем дело со страной, которая превращает право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Которая подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность», — отметил президент.



По его словам, если это продолжится, то каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать свою безопасность, а не на международное право и институты.

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