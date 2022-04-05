Депутаты-предатели от ОПЗЖ помогли создать гуманитарную катастрофу в Мариуполе — горсовет

Мариупольский горсовет заявил о том, что получены убедительные свидетельства о преступлениях коллаборантов из ОПЗЖ с российскими захватчиками в Мариуполе.



«Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры. С первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города. Коммунальные предприятия и технику. Склады с продовольствием и медикаментами. Вышки мобильных операторов и линии электропередач. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища. Были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения», — заявили в горсовете.



Там также отметили, что место сборов чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро было дискредитировано и также подвергалось обстрелам.



«Оказалось, именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно способствуют созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ», — подчеркивают в горсовете.



В сообщении отмечается, что на сотрудничество с оккупантами пошли депутаты Иващенко Константин Владимирович, Хаджинов Дмитрий Михайлович, Хармышев Евгений Александрович и Сотникова Наталья Анатольевна.