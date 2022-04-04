Россияне назначили «мэром» Мариуполя депутата от «ОПЗЖ»

В Мариуполе избрали так называемого «мэра»-сторонника группировки «ДНР». Им стал государственный изменник из запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ» Константин Иващенко. Так называемое голосование прошло под надзором российских военных.



В пресс-службе городского совета сообщили, что Иващенко «развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие».



«Обворовал десятки тысяч работников. Вступил в ряды ОПЗЖ. Изменил своей стране», – так описали в мэрии краткую биографию Иващенко.





Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 4 апреля в помещении мариупольской школы №53 представители фракции «ОПЗЖ» собрались и единогласно избрали Иващенко «председателем» Мариуполя.



Еще одного члена «ОПЗЖ» Евгения Хармышева назначили секретарем громады.



Кроме того, Андрющенко сообщил, что на это фейковое собрание завезли под дулами автоматов многих других депутатов и представителей местной власти из Мариуполя и окрестных сел.



«Мы уверены, что эта постановка является реакцией на официальную сессию Мариупольского горсовета, который исключил "ОПЗЖ" и Шария из числа депутатов и еще раз подчеркнул, что Мариуполь был, есть и будет украинским городом с единственным законным органом управления – Мариупольским городским советом и мэром города, избранными мариупольцами в 2020 году», – написал Андрющенко.



Мариуполь частично захвачен российскими войсками. Оккупанты не пропускают в город гуманитарные грузы, а также блокируют свободный выезд жителей из города. В Мариуполе сейчас происходит гуманитарная катастрофа.