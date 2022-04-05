Оформить помощь переселенцам от ЮНИСЕФ можно через «Дію»

Подать заявку на получение помощи переселенцам по программе ЮНИСЕФ можно через «Дію». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.



«Тем, кто официально стал переселенцем, государство будет выплачивать по 2 тыс. грн ежемесячно для взрослого и по 3 тыс. грн для ребенка. К правительственным инициативам поддержки переселенцев приобщаются и международные организации, в частности ЮНИСЕФ», — сказал Шмыгаль.



По его словам, организация поможет наиболее уязвимым категориям населения и будет дополнительно выплачивать людям деньги.



В частности, многодетные семьи с маленькими детьми, семьи с детьми с инвалидностью получат по 2 200 грн на каждого члена такой семьи.



«Работаем над тем, чтобы заявку на получение помощи от ЮНИСЕФ можно было подавать через "Дию"», — добавил глава правительства.