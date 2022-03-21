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С 30 марта переселенцы смогут регистрироваться через «Дію» - Шмыгаль

21 марта 2022, 16:24

С 30 марта переселенцы смогут регистрироваться через «Дію» - Шмыгаль

Регистрация переселенцев из пострадавших регионов через центры админуслуг началась 21 марта, а через «Дію» стартует 30 марта. Об этом сообщил в своем видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Все три программы (поддержки переселенцев) уже утверждены правительством Украины. Их реализация начинается уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев территориальными громадами и ЦПАУ», - сказал он.

Как сообщалось, государство будет выплачивать каждому переселенцу ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен, а также 3 тысячи на каждого ребенка. Кроме этого, владельцы жилья, бесплатно приютившие переселенцев, получат около 450 гривен в месяц за каждого постояльца. Работодатели будут получать по 6,5 тысяч гривен за каждого трудоустроенного переселенца из пострадавших регионов.

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