На Луганщине через 3-4 дня ожидается наступление оккупантов — глава ОВА

Россия стягивает силы для наступления на подконтрольную Украине часть Луганщины, атака ожидается через несколько дней. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Стягивание техники и убийц продолжается, через 3-4 дня орки будут наступать. Украинские защитники готовы встречать незваных посетителей Луганщины, встретим "гостеприимно"», — написал он в телеграм.



По оперативной ситуации он сообщил, что Попасную с утра обстреливают из «Градов» и авиации. Эвакуация проходит под грохот вражеских обстрелов.



«60% Рубежного контролируют россияне, экс-мэр-изменник помогал взять город, сдавал всю информацию. Прорваться вглубь города орки не могут, ежедневные атаки остаются безуспешными и с многочисленными потерями врага», — сообщил Гайдай.



По его информации, в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше. Всего за более 40 дней войны эвакуировано ориентировочно 30 тысяч человек, при этом количество выездов людей собственным транспортом установить пока невозможно.