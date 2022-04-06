Жителей Луганской области призвали срочно эвакуироваться, пока войска РФ не уничтожили железную дорогу

Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться, пока российские оккупанты не уничтожили железную дорогу.



По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, сегодня в Луганской области для эвакуации жителей будут работать пять гуманитарных коридоров — из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего и Лисичанска.



Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горское: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

«Вывезем всех желающих, если россияне разрешат добраться до мест собрания. Ибо, как видите, "режима тишины" они соблюдают далеко не всегда. Обращаюсь к каждому жителю Луганщины — эвакуируйтесь, пока это безопасно», — подчеркнул Гайдай.



По его словам, в апреле украинские власти не всегда могут добраться до южной части Рубежного. Отсутствует прямой «гуманитарный коридор» в Кременную.



«Но, несмотря на это, люди уезжают оттуда. Пока есть автобусы и поезда — пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались. К счастью, восстановили. Это еще один колокольчик об опасности. Обезопасьте себя и родных», — резюмировал глава Луганщины.