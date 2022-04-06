Банки, чиновники, дети Путина и Лаврова: США объявили о новом пакете санкций против России

Соединенные Штаты вместе с «Большой семеркой» и Европейским союзом вводят новый пакет санкций против путинского режима в России за его преступления в Украине, в том числе в Буче. Об этом говорится в сообщениии Белого дома.



«Мы будем документировать и делиться информацией об этих злодеяниях и использовать все соответствующие механизмы для привлечения виновных к ответственности», — подчеркивают в Белом доме.



Новый пакет санкций включает:

Полную блокировку активов, связанных с финансовой системой США, крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа-Банка, а также запрет гражданам США вести с ними дела.

Запрет новых инвестиций в РФ американскими гражданами.

Полные блокирующие санкции в отношении важнейших крупных российских государственных предприятий, заморозку любых их активов, находящихся под юрисдикцией США.

Полные блокирующие санкции в отношении российской элиты и членов их семей, включая совершеннолетних детей президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

«Эти лица обогатились за счет российского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах», — отметили в Белом доме.

Кроме того, Министерство финансов США запретило России производить выплаты по долгу средствами, находящимися под юрисдикцией США.