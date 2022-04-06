Банки, чиновники, дети Путина и Лаврова: США объявили о новом пакете санкций против России

Соединенные Штаты вместе с «Большой семеркой» и Европейским союзом вводят новый пакет санкций против путинского режима в России за его преступления в Украине, в том числе в Буче. Об этом говорится в сообщениии Белого дома.
«Мы будем документировать и делиться информацией об этих злодеяниях и использовать все соответствующие механизмы для привлечения виновных к ответственности», — подчеркивают в Белом доме.
Новый пакет санкций включает:
«Эти лица обогатились за счет российского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах», — отметили в Белом доме.
Кроме того, Министерство финансов США запретило России производить выплаты по долгу средствами, находящимися под юрисдикцией США.