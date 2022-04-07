Арестович: Наиболее ожесточенные бои ведутся на Донбассе, войска РФ возобновили наступление в Мариуполе

Наиболее ожесточенные бои украинских войск против российских сил ведутся на юго-западе Луганской области и в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«Наиболее ожесточенные бои ведутся на юго-западе Луганской области: Рубежное, Попасная, Северодонецк — это те районы, где наши войска держат оборону, ходят в контратаки, останавливают врага в крайне сложной обстановке, а также зона ООС, где противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар-Марьинка. Эта попытка окружить наши войска», — рассказал Арестович на брифинге.



Также, по его словам, российские силы возобновили наступление в Мариуполе. Арестович добавил, что «наши войска держатся».



«Военно-политическое руководство Украины оказывает помощь защитникам и жителям Мариуполя, учитывая оперативные возможности и обстановку», — подчеркнул он.



В настоящее время, как отметил Арестович, из девяти оперативных направлений наступления войск РФ с начала войны осталось два с половиной. «Это зона ООС, Луганская область, Мариуполь и Херсонская область, где еще недавно противник пытался наступать, сейчас он там в обороне», — подытожил он.