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На Донетчине идут бои в Угледаре, Марьинке, Торецке

07 апреля 2022, 17:37

На Донетчине идут бои в Угледаре, Марьинке, Торецке

В Донецкой области российские оккупанты ведут обстрелы из тяжелой артиллерии вдоль линии разграничения. Власти принимают меры для эвакуации людей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

«Обстрелы продолжаются сейчас по всей линии разграничения. Боевые действия идут в Угледаре, Марьинке, обстрел Торецка происходит буквально в эту минуту из тяжелой артиллерии, минометов. И все меры принимаются для эвакуации населения», — сказал Кириленко.

Он отметил, что в области организуется эвакуация, но количество людей очень большое.

Кириленко призвал всех мирных жителей эвакуироваться, чтобы ВСУ могли эффективно защищать территорию страны.

«Люди, которые в меньшей степени задействованы и не задействованы в работе критической инфраструктуры, коммунальных служб, должны находиться в безопасности, хотя бы в относительно безопасных регионах. Это для того, чтобы вооруженные силы могли более эффективно действовать и защищать территории Донецкой и Луганской областей», — отметил глава области.

Он еще раз подчеркнул, что сегодня власть понимает, насколько эскалация на Донбассе будет значима и серьезна.

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