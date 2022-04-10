Количество погибших от ракетного удара по вокзалу Краматорска увеличилось до 57 человек

Количество погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска увеличилось еще на пять человек и достигло 57. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Кроме того, еще 5 человек обратились за помощью с ранениями. Общее число раненых достигло 114 человек.



Глава ОВА также проинформировал, что в воскресенье в результате российских обстрелов погибли еще два человека в Донецкой области — в Угледаре и Ивановке, и четверо получили ранения: двое человек — в Ивановке, один — в Славянске и один — в Покровске.



Кроме того, по словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить количество жертв в Волновахе и Мариуполе.