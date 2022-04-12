«Азов» рассказал о состоянии пострадавших в результате российской химатаки

Пострадавшие в результате применения российскими силами химического вещества неизвестного происхождения в Мариуполе находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Об этом говорится в сообщении из Мариуполя отдельного отряда специального назначения «Азов».



Там отметили, что контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, так как эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. «Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений», — подчеркнули в «Азове».

На опубликованном «азовцами» видео показан военнослужащий, находящийся в умеренном состоянии. Двое других — под постоянным наблюдением врачей. Среди пострадавших гражданских худшее состояние — у пожилой женщины.



Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз.

«Пока известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления», — резюмировали в «Азове».