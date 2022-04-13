Россия увеличивает поток войск в Украину — Генштаб ВСУ

Российская Федерация ввела в Крыму и приграничных районах «желтый уровень террористической угрозы» для организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что за минувшие сутки россияне не переставали наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно вели воздушную разведку.



Оккупанты продолжают оправку в Украину так называемых «добровольцев». Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.



На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.



На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.



На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой «народной милиции». Для выполнения указанных мер осуществляет соответствующую работу.



На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.



На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.



Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки сбила вражеский самолет Су-25. Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями.