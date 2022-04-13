В Раде ответили, когда Медведчука лишат мандата

Верховная Рада сможет рассмотреть постановление о лишении мандата народного депутата, кума Путина Виктора Медведчука после решения суда. Об этом заявил председатель Рады Руслан Стефанчук.



«В соответствии с Конституцией, 80-я статья определяет семь аргументов для лишения лица депутатского мандата... Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведётся уголовное производство. И как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу — это является основанием, чтобы лишить его депутатского мандата», — сказал Стефанчук в эфире украинских телеканалов.



12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о задержании главы политисовета запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. В СБУ рассказали, что Медведчук использовал военную форму украинского образца для маскировки.