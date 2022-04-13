Не гражданин России: Песков — о возможности обмена Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос обмена Виктора Медведчука пока не решен, поскольку он не является гражданином России и не имеет отношения к «специальной военной операции».



«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам участия России в разрешении этой ситуации», — сказал Песков журналистам российских СМИ.



Он отметил, что в России будут следить за судьбой Медведчука, к чему призывают и европейских политиков, которые выступают против преследования человека по политическим мотивам.



«Это та самая ситуация, и здесь уместно ожидать, что они будут останавливать представителей киевского режима от преследования человека за его политические взгляды», — добавил Песков.

12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о задержании главы политисовета запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. В СБУ рассказали, что Медведчук использовал военную форму украинского образца для маскировки.