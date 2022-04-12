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Зеленский заявил о задержании Виктора Медведчука

12 апреля 2022, 21:30

Зеленский заявил о задержании Виктора Медведчука

Задержанный Виктор Медведчук. Фото: Владимир Зеленский / Telegram Задержанный Виктор Медведчук. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании главы политисовета запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности последуют. Слава Украине!» – говорится в сообщении Зеленского на его страницах в соцсетях. Также президент разместил фото Медведчука, на котором тот одет в военную форму украинского образца.

Также о задержании Медведчука сообщили в пресс-службе СБУ. Там уточнили, что военная форма использовалась политиком для маскировки.

В рамках первого уголовного производства 11 мая Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. 2 ноября Печерский районный суд Киева изменил ему в этом эпизоде меру пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.

В рамках второго уголовного производства 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля из Донбасса в конце 2014 — начале 2015 года. 10 января Медведчуку продлили домашний арест на два месяца.

27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

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