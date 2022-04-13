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«Выполняем боевые задачи»: Командиры «Азова» и 36-й бригады морпехов записали обращение из Мариуполя

13 апреля 2022, 21:40

«Выполняем боевые задачи»: Командиры «Азова» и 36-й бригады морпехов записали обращение из Мариуполя

Командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, обороняющие осажденный российскими войсками Мариуполь, майор Сергей Волына записали видеообращение.

Они рассказали об операции по прорыву 36-й обрмп и соединении с полком «Азов».

«Вчера мы объединились с бойцами батальона морской пехоты, с настоящими воинами, которые остались верными присяге, верными украинскому народу и дальше продолжают с нам оборонять город. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен, они выбрали путь позора. Ни в коем случае героизировать этих людей не стоит», — сказал командир «Азова».

Командир морпехов отметил, что бригада провела успешную операцию по воссоединению с полком «Азов».

«Успешно провели перегруппировку, продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас зависит, для успешного завершения боевой задачи», — подчеркнул Сергей Волына.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что подразделения 36-ой обрмп смогли выйти из окружения и соединиться с военнослужащими полка «Азов».

На этом фоне Минобороны России утверждает, что в Мариуполе в районе металлургического комбината имени Ильича сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

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