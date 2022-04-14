В России заявили об обстреле Брянской области

Якобы место обстрела пограничного пункта в Брянской области. Фото из соцсетей

В России заявили, что пункт пропуска Новые Юрковичи якобы «был обстрелян с территории Украины». Об этом пишет «РИА Новости».



В Минздраве РФ утверждают, что пострадали семь человек, двое в тяжелом состоянии.



Позже ТАСС со ссылкой на главу региона сообщило, что Украина якобы обстреляла жилые дома в пгт Климово Брянской области.



В российском следственном комитете утверждают, что украинские военные якобы вошли в воздушное пространство России «с использованием двух боевых вертолетов и произвели не менее шести авиаударов».



Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины заявил, что спецслужбы РФ начали реализовать план по проведению теракта для нагнетания антиукраинской истерии.