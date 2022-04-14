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Россияне обстреляли пограничные населенные пункты на Харьковщине и Сумщине

14 апреля 2022, 21:26

Россияне обстреляли пограничные населенные пункты на Харьковщине и Сумщине

Российские захватчики обстреляли Золочевскую громаду Харьковской области, в результате двое детей ранены. Также обстрелам подверглись пограничные населенные пункты в Сумской области.

Глава Золочевской громады Виктор Коваленко рассказал, что Золочев обстреливали сегодня в первой половине дня с вертолетов, передает «Суспільне. Харків».

«До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Имеются разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку, это село нашей громады практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных дома», — сообщил Коваленко.

«После этого начали обстреливать соседнюю Александровку. Залетели туда два российских вертолета и начали стрелять. Ранены двое детей — школьники 9 и 11 лет. Ранение в шею, в бедро. Отправили в больницу», — добавил глава громады.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сегодня в эфире телемарафона заявил, что оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области.

«Несколько часов назад были обстреляны некоторые пограничные пункты из артиллерии или минометов. Повреждены частные дома. За последние 10 дней — это первая провокация, когда они со своей территории обстреляли наши пограничные пункты», — сказал Живицкий.

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