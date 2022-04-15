Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с жителями Луганщины. Есть раненные и погибшие

Российские войска открыли огонь по эвакуационному маршруту, которым жители Старобельска Луганской области направлялись в Днепр, есть раненные и погибшие. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Во время эвакуации жителей из города Старобельск Луганской области в Днепр по двум автобусам рашисты открыли огонь — есть раненые и погибшие. Более подробная информация устанавливается. Оккупант в очередной раз применяет оружие с целью недопущения эвакуации мирного населения на территории подконтрольные Украине», — написала она в Фейсбук.



Точное число жертв уточняется.



Омбудсвумен обратилась к Комиссии ООН с требованием учесть эти действия оккупантов, которыми они нарушили статьи 7 и 8 Римского статута и Женевскую конвенцию 1949 о защите мирного населения во время войны.

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