Сегодня по гуманитарным коридорам эвакуировали более 2,8 тысяч человек

В пятницу, 15 апреля, по гуманитарным коридорам было эвакуировано более 2,8 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«За сегодня эвакуировано 2 864 человека. По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 494 человека. Из них из Мариуполя — 363 человека», — написала Верещук в своем телеграм-канале.



Также 2 131 человек доехал из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.



«Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горское в Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, сегодня было организованно эвакуировано 370 человек», — сообщила вице-премьер.