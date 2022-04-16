Сегодня будут работать 9 гуманитарных коридоров, на Луганщине — если не будет обстрелов

На субботу, 16 апреля, согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Эвакуация объявлена по таким направлениям:
- Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
«Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту — размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка», — добавила Верещук.
- Северодонецк — Бахмут (место сбора — проспект Химиков, 28).
- Лисичанск — Бахмут (место сбора — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная — Бахмут (место сбора — ул. Первомайская, 42).
- Горское — Бахмут (место сбора — ул. Гагарина, 13).
- Рубежное — Бахмут.
«Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск», — подчеркнула вице-премьер.