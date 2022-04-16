Закроют на въезд и выезд: Оккупанты хотят провести в Мариуполе 100%-ю фильтрацию мужчин

Российские оккупанты планируют провести в Мариуполе 100%-ю фильтрацию мужчин. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.



«По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100% оставшихся в городе мужчин. Для того они будут перемещены в Новоазовск», — написал Андрющенко.



Он отметил, что по имеющейся информации, часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а отнесенных к неблагонадежным изолировать.



«Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально подходящих для жизни условиях», — подчеркнул Андрющенко.



В целом, по его словам, процедура фильтрации мужчин-мариупольцев уже набрала максимальные обороты.



«В фильтрационных лагерях и пунктах 100% мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценирование расстрела. В общем, можно говорить о том, что от 5 до 10% не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба пока не известна», — отметил советник городского головы.

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