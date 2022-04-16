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На Луганщине под обстрелами остаются более 70 тысяч человек — глава ОВА

16 апреля 2022, 13:58

На Луганщине под обстрелами остаются более 70 тысяч человек — глава ОВА

Более 70 тысяч жителей Луганской области до сих пор не выехали в безопасные города. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

«До полномасштабного вторжения России, на территории свободной сейчас территории Луганской области проживало около 330 тысяч человек. За 52 дня организованной эвакуацией вывезено более 32 тысяч человек. Более 200 тысяч уехали самостоятельно», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что остаться в городах сейчас очень опасно, поскольку обстрелы усилились, оккупанты целенаправленно бьют именно по жилому массиву.

«Рубежное, Попасная и Горская громада разрушены до неузнаваемости — там ситуация самая плохая, доступ туда усложнен. Северодонецк разрушен на 70%. В городе осталось около 20 тысяч горожан из 130 тысяч, живших там до войны. Кременная и Лисичанск сейчас в "горячей" фазе, обстрелы продолжаются и днем, и ночью. Разрушение области ужасающих масштабов», — описал ситуацию Гайдай.

Он отметил, что помогать оставшимся становится крайне тяжело, при этом погибают волонтеры, и призвал оставшихся жителей эвакуироваться.

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