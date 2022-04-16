Россия ударила «Калибром» по Харькову: Есть погибшие и раненые

Двое мирных жителей погибли, еще 18 ранены в результате обстрела Слободского и Основянского района Харькова. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.



Отмечается, что войска России нанесли удар около 11:45, используя крылатую ракету большой дальности «Калибр».



Также повреждены и разрушены жилые дома, автомобили, рынок и магазины.



В связи с обстрелом начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины), отметили в прокуратуре.