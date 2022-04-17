Гайдай: Большая часть Северодонецка разрушена, но россияне продолжают по ней бить

Последствия обстрела в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Российские войска продолжают обстреливать города Луганской области. В Новодружеске уничтожен дом, в Северодонецке загорелось четыре многоэтажки, в Кременной ранение получил местный житель. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что в Северодонецке «разрушать почти нечего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца».



«Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняется», – написал Гайдай.



В Кременной после обстрела из артиллерии есть по меньшей мере один раненый. Он уже доставлен в больницу.



Всего за сутки на фронте Луганщины и Донетчины отбиты 10 атак российских войск – уничтожены 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника. Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» и две крылатые ракеты.