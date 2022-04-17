Сегодня эвакуации из захваченных городов Украины не будет

Сегодня, 17 апреля украинской власти не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня для эвакуации населения из тех населенных пунктов, которые временно контролирует оккупант. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее», – написала Верещук в Telegram.



Она уточнила, что украинская власть требует открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей.



«Также через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных», – подытожила Верещук.