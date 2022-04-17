«Кадыровцы» сняли очередной провальный ролик из Мариуполя – Андрющенко

Боевики из Чечни, которые в составе российской армии пытаются оккупировать Донбасс, ради пропагандистского ролика обстреляли уже захваченные районы Мариуполя. Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, «кадыровцы» обстреляли из танка уже оккупированные россиянами районы Мариуполя.



«Если вы думаете, что тик-ток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так. Новый уровень – подогнать танк и расстреливать многоэтажки в уже оккупированном районе. На видео часть Левобережного района, ближайшая к Восточному. Выстрелы в сторону домов, где нет наших защитников не менее 20 дней», – написал Андрющенко в Telegram.